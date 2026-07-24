Фьюри высмеял россиянина Гассиева, которому отдали пояс Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) поиздевался над боксерами, которые получили титулы, которые освободил Александр Усик (25-0, 16 КО). Цыганский король, как называют британца, отметил, что его соперники по королевскому дивизиону просто получили незаслуженные подарки.

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Об этом Фьюри заявил на пресс-конференции перед боем с польским ветераном Мариушем Вахом (39-13, 20 КО), пишет портал ESPN. По словам Тайсона, абсолютно все нынешние чемпионы супертяжелого веса, включая россиянина Мурата Гассиева (34-2, 27 КО), являются мнимыми обладателями поясов.

"Всем им мировые титулы были подарены. Они никогда на самом деле не дрались ни с кем, чтобы завоевать титул. Фабио Уордли получил мировой титул в подарок. Даниель Дюбуа тоже. Агит Кабайел, Мурат Гассиев тоже получили пояс в подарок. Как вы можете сравнивать их со мной, который дрался с легендами этого вида спорта и побеждал их в боях за титулы? Они все находятся в своей маленькой комнате, а я на вершине Empire State Building. Мне от них ничего не нужно. Кто их вообще знает?" – сказал Фьюри.

Отметим, что на кону боя Фьюри – Вах, который состоится 24 июля, будет стоять специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, сборы от продажи 1500 билетов, будут направлены на благотворительность. Для Тайсона этот поединок станет разогревочным перед противостоянием с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, WBC исключил Александра Усика (25-0, 16 КО) из своего рейтинга после отказал украинца от всех его поясов.

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