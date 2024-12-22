'Фьюри был уверен, что выигрывает по очкам': почему в реванше Усика было мало крови и он получился 'неинтересным', объяснил известный промоутер

Владелец компании SpartaBox Faniian Promotions Игорь Фаниян считает, что второй бой между объединенным чемпионом мира в сверхтяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) был достаточно равным, и британец к реваншу подготовился гораздо лучше, чем к предыдущей встрече. Однако для победы украинский боксер сделал больше, что и отразилось на судейских записках.

Видео дня

В комментарии OBOZ.UA основатель клуба SpartaBox и SpartaBox Faniian Promotions отметил активность Усика и значение его победы для Украины. Однако считает, что в таком достаточно равном бою весы могли качнуться, как в одну сторону, так и в другую.

"Очень рады, что выиграл Усик. Он – молодец. Но очень равный бой, по моему мнению, судьи могли отдать как в одну сторону, так и в другую. Но посчитали, что Усик сделал больше для победы. И на самом деле так оно и есть. У него было больше ударов, больше попыток, он был активнее Фьюри. Ну и, думаю, на нем также было напряжение всей Украины. И Усик ответственно к этому подходит. Молодец", – поделился своими впечатлениями от поединка Фаниян.

По поводу активного начала боя в исполнении Тайсона и постепенного угасания Цыганского короля промоутер предположил, что "Фьюри был просто уверен, что он выигрывает по очкам": "У него, мне кажется, на бой была самая главная задача – не пропустить от Саши левый боковой. Он как раз его и опасался после прошлого боя и девятого раунда".

"Усик – чемпион, и это признают во всем мире. После этой победы, так точно. Перед оглашением результатов, думал, если честно, что дадут ничью (смеется). Потому что я поставил на ничью, там был самый большой коэффициент. И, честно сказать, по бою тоже было очень равно. Это мое мнение", – считает Фаниян.

"Но самое главное, что Усик везет пояса и победу домой. Потому что сейчас для Украины, для всех нас, очень важно то, что делает Усик. Ведь про нас слышит весь мир. В прямом смысле этого слова. Этот бой смотрел весь мир. Без исключения. И флаг Украины был везде. Поэтому все хорошо знают, насколько важна нам победа", – подчеркнул Фаниян.

Любителям бокса могло показаться, что второй бой между Олександром и Тайсоном был не таким динамичным и эмоциональным, как первый, но Игоря он не разочаровал.

"Ну, к реваншу Фьюри очень хорошо подготовился. Он был лучше, чем в предыдущем поединке против Усика. Из-за этого и получился такой, знаете, неинтересный бой. Потому что оба очень хорошо были готовы к нему. И оба не хотели пропустить никакого лишнего удара. И я сейчас думаю, что Тайсон просто действительно был хорошо готов к этому поединку", – заметил промоутер.

"Осторожничали оба? Да-да, осторожничали. Поэтому для нас, как для обычного зрителя, реванш получился якобы неинтересным. Но с точки зрения боксеров и боксерского мышления это был очень интересный поединок. В первом же бою, скажем так, было больше крови. А людям нравится кровь", – объяснил промоутер.

По мнению Игоря Фанияна, третьего боя между Олександром и Тайсоном точно не будет: "Думаю, и Усик не даст ему эту возможность. И сам Тайсон... Да и миру это уже не особо интересно".

Зато промоутеру было бы интересно увидеть бой украинца против другого британца: "Было бы интересно посмотреть на Усика против Дюбюа еще раз, бой-реванш. Хотя там Олександр говорил, что опять хочет перейти в категорию полегче. Не знаю. Но мы будем всегда смотреть Усика и, конечно же, болеть за него".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Фьюри вскипел из-за судейства в реванше с Усиком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!