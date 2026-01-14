Футболисты сборной Украины устроили голевую феерию в Турции. Видео

Украинские футболисты Даниил Сикан и Арсений Батагов ярко проявили себя в матче второго раунда Кубка Турции. "Трабзонспор" разгромил "Истанбулспор" на выезде 6:1, превратив второй тайм встречи в настоящую голевую феерию.

До перерыва команды обменялись голами и ушли на отдых при ничейном результате 1:1, однако после перерыва игра полностью пошла по сценарию гостей.

Ключевым моментом стал эпизод во втором тайме, когда полузащитник хозяев Фахри Керем получил красную карточку. Оставшись в меньшинстве, "Истанбулспор АС" не сумел сдержать натиск соперника и пропустил еще пять мячей.

Непосредственное участие в разгроме приняли игроки сборной Украины. Защитник Арсений Батагов вышел в стартовом составе, отметился забитым мячом и результативной передачей.

Форвард Данило Сикан появился на поле на 66-й минуте и успел оформить дубль.

Вингер сборной Украины Александр Зубков в заявку на матч не попал, так как продолжает восстановление после травмы.

