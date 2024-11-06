Футболисту сборной Украины удалось повторить легендарный 'трюк Мюллера' перед матчем Лиги чемпионов. Видео

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко на разминке перед поединком Лиги чемпионов против "Янг Бойз" попал мячом в табло, висящее на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене. Таким образом 28-летнему футболисту сборной Украины удалось повторить так называемый "трюк Мюллера".

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"Трюк Мюллера" — это знаменитый случай, когда немецкий футболист Томас Мюллер на этом же стадионе во время чемпионата мира по футболу в 2014 году случайно попал мячом в электронное табло, висящее под крышей стадиона. Это произошло на тренировке сборной Германии перед матчем с Португалией.

Во время удара Мюллер хотел пробить по воротам, но мяч ушел слишком высоко и, в итоге, угодил в табло. Это вызвало смех среди его товарищей по команде, а сам Мюллер даже пытался извиниться, хотя это произошло случайно. Табло выдержало удар и серьезных повреждений не было, но эпизод стал своего рода шуткой среди фанатов и СМИ, добавив немного легкости и юмора в атмосферу перед важными играми турнира.

Сам инцидент стал известен как "трюк Мюллера" и обыгрывался в СМИ и соцсетях как забавная демонстрация того, насколько мощный удар у игрока и как легко он может промахнуться, когда этого никто не ждет.

Как сообщал OBOZ.UA, "Шахтер" в среду, 6 ноября, проведет матч ЛЧ против швейцарского "Янг Бойз", который до этого проиграл все три матча с общим счетом 0:9. Начало в 19:45.

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