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Футболисту сборной Украины удалось повторить легендарный "трюк Мюллера" перед матчем Лиги чемпионов. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,3 т.
Футболисту сборной Украины удалось повторить легендарный 'трюк Мюллера' перед матчем Лиги чемпионов. Видео

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко на разминке перед поединком Лиги чемпионов против "Янг Бойз" попал мячом в табло, висящее на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене. Таким образом 28-летнему футболисту сборной Украины удалось повторить так называемый "трюк Мюллера".

Видео дня

"Трюк Мюллера" — это знаменитый случай, когда немецкий футболист Томас Мюллер на этом же стадионе во время чемпионата мира по футболу в 2014 году случайно попал мячом в электронное табло, висящее под крышей стадиона. Это произошло на тренировке сборной Германии перед матчем с Португалией.

Во время удара Мюллер хотел пробить по воротам, но мяч ушел слишком высоко и, в итоге, угодил в табло. Это вызвало смех среди его товарищей по команде, а сам Мюллер даже пытался извиниться, хотя это произошло случайно. Табло выдержало удар и серьезных повреждений не было, но эпизод стал своего рода шуткой среди фанатов и СМИ, добавив немного легкости и юмора в атмосферу перед важными играми турнира.

Сам инцидент стал известен как "трюк Мюллера" и обыгрывался в СМИ и соцсетях как забавная демонстрация того, насколько мощный удар у игрока и как легко он может промахнуться, когда этого никто не ждет.

Как сообщал OBOZ.UA, "Шахтер" в среду, 6 ноября, проведет матч ЛЧ против швейцарского "Янг Бойз", который до этого проиграл все три матча с общим счетом 0:9. Начало в 19:45.

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