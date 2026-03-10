Футболисток сборной Ирана насильно забрали из австралийского отеля и отправили в Иран после их просьбы про политическое убежище. Видео

Несколько футболисток женской сборной Ирана попросили политическое убежище в Австралии после скандала на Кубке Азии среди женщин. Часть команды при этом вывезли из отеля на Голд-Косте под контролем представителей делегации и отправили рейсом за пределы страны.

По данным The Guardian к 10 марта в Австралии официально остались семь представителей иранской делегации. Изначально гуманитарные визы получили пять футболисток: Захра Ганбари, Фатеме Пасандиде, Захра Сарбали, Атефе Рамазанзаде и Мона Хамуди. Позднее стало известно еще о двух членах делегации, подавших аналогичные прошения.

Основанием для обращения стали опасения преследований на родине после инцидента перед матчем Кубка Азии. Государственные медиа Ирана назвали спортсменок "предательницами военного времени" за отказ исполнять национальный гимн.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк подтвердил, что власти страны выдали гуманитарные визы и обеспечили безопасность футболисток. По его словам, полиция помогла спортсменкам тайно покинуть отель на Голд-Косте и перевезла их в безопасное место для дальнейшего оформления защиты.

10 марта у отеля Royal Pines Resort произошел еще один инцидент. Как сообщает Al Jazeera, протестующие из иранской диаспоры окружили автобус команды и пытались не дать ему уехать в аэропорт.

Участники акции ложились под колеса и скандировали "Спасите наших девочек", пытаясь выиграть время для других игроков, которые могли бы также подать прошение о защите.

Австралийская полиция оттеснила протестующих, после чего автобус с оставшейся частью команды под эскортом направился в аэропорт Голд-Коста.

Основная группа сборной вылетела сначала в Сидней, затем международным рейсом отправилась в Куала-Лумпур для дальнейшего возвращения в Иран. Некоторые футболистки отказались подавать прошения о защите, объяснив это опасениями за безопасность родственников, остающихся в стране.

Напомним, перед первым матчем иранской команды на Кубке Азии среди женщин в Австралии против сборной Южной Кореи во время исполнения гимна футболистки оставались молча. Позднее, перед поединком против Австралии через три дня, игроки уже исполнили гимн и отдали салют.

