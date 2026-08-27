Футболиста сборной Украины выгоняют из ПСЖ – медиа

Действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" до закрытия летнего трансферного окна 1 сентября планирует избавиться от футболиста сборной Украины Ильи Забарного. Наш соотечественник не входит в планы наставника парижан Луиса Энрике, который ждет прихода нового защитника.

Видео дня

Об этом пишет портал planetepsg.com. При этом ПСЖ пока не получал конкретных запросов по поводу перехода Забарного, который провел в столице Франции один сезон. Украинец не смог стать ключевой фигурой в игре команды. Он получал мало игрового времени в Лиге чемпионов, хотя в национальном первенстве стал вторым по количеству минут, проведенных на поле.

ПСЖ заплатил за нашего соотечественника минувшим летом английскому "Борнмуту" 67 миллионов евро. Вероятно, парижанам не удастся отбить затраты.

Ранее стало известно, что в услугах Забарного может быть заинтересован английский "Ливерпуль", который с нового сезона тренирует испанский специалист Андони Ираола. Он прекрасно знаком с возможностями украинца по совместной работе в "Борнмуте".

Как сообщал OBOZ.UA, футболисты сборной Украины Виктор Цыганков и Владислав Ванат устроили бунт в испанской "Жироне".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!