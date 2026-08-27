Футболиста сборной Украины выгнали с поля на 13-й минуте дебютного старта за турецкий клуб. Видео

Руслан Малиновский получил прямую красную карточку уже на 13-й минуте ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против "Ференцвароша". 33-летний полузащитник сборной Украины впервые вышел в стартовом составе "Трабзонспора" в еврокубковом матче, однако не смог продолжить игру после жесткого стыка с защитником Мариано Гомесом.

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Малиновский пошел в борьбу прямой ногой и попал по ноге аргентинского защитника. Главный арбитр встречи Раде Обренович сначала показал украинцу желтую карточку.

После вмешательства VAR судья просмотрел видеоповтор и изменил решение, предъявив Малиновскому прямую красную карточку. Гомес после столкновения упал на газон, схватившись за ногу, и получил помощь медицинского штаба.

Это первое удаление Малиновского в составе "Трабзонспора" и пятая красная карточка в его взрослой клубной и международной карьере.

До матча с "Ференцварошем" украинец появлялся в еврокубковых встречах "Трабзонспора" только после выхода на замену. В первой игре против венгерского клуба он провел второй тайм, а в двух матчах предыдущего раунда с шотландским "Хартсом" также выходил по ходу встреч.

Как сообщал OBOZ.UA, Руслан Малиновский летом 2026 года перешел в турецкий "Трабзонспор" на правах свободного агента. Контракт украинского полузащитника с итальянским "Дженоа" подошел к концу, и он бесплатно пополнил ряды турецкого гранда.

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