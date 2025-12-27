Футболиста сборной Украины внесли в заявку 'Динамо' еще до увольнения из ВСУ

Футболиста сборной Украины Владислава Велетеня включили в заявку "Динамо" на матч в момент, когда он еще формально проходил службу в ВСУ и не был окончательно уволен. Сам игрок подтвердил, что параллельно с подготовкой к игре вынужден был срочно ехать в Краматорск для оформления военных документов.

В интервью сайту "Украинский футбол" один из лидеров "Полесья" подробно рассказал о возвращении к профессиональному футболу после службы во время полномасштабной войны, тяжелой травме, пережитом ракетном обстреле и непростых решениях в карьере. По словам Велетеня, процесс увольнения из армии затянулся, однако клуб решил заявить его на матч, чтобы он находился рядом с командой и поддержал партнеров.

Футболист уточнил, что уже после игры ему позвонили и потребовали срочно прибыть в Краматорск для завершения всех формальностей. Велетень сел за руль и проехал около 700 километров, целый день решал вопросы с командиром бригады, а затем ночью возвращался в Киев, чтобы утром быть на тренировке. Во время обратной дороги из-за сильной усталости он уснул за рулем, машину вынесло на обочину, после чего игрок остановился, отдохнул и продолжил путь.

Велетень также вспомнил службу в первые дни полномасштабного вторжения, отметив, что осознание войны пришло сразу из-за взрывов и паники в Киеве. Он рассказал эпизод, когда ракета упала всего в нескольких метрах от места, где они находились, признав, что такие эмоции невозможно передать словами.

Отдельно футболист остановился на травме, из-за которой пропустит несколько недель чемпионата, и подчеркнул, что морально готов к восстановлению, поскольку уже переживал серьезное повреждение в карьере. Велетень добавил, что принципиально решил продолжать жизнь и карьеру в Украине, а дебют в национальной сборной стал для него подтверждением того, что путь, несмотря на все испытания, был выбран правильно.

