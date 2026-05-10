Футболист 'Ювентуса' забил победный гол на 11-й секунде матча и установил исторический рекорд. Видео

Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович принес своей команде победу в матче Серии А против "Лечче", отличившись уже в дебюте встречи. Сербский форвард установил рекорд в истории туринского клуба по скорости гола в чемпионате с момента начала ведения такой статистики в 2004 году.

Встреча в Лечче завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч был забит уже на 11-й секунде: Андреа Камбьязо прострелил с левого фланга, а Влахович принял мяч между тремя защитниками и мощно пробил под перекладину с близкой дистанции.

Во втором тайме "Ювентус" мог увеличить преимущество, однако арбитры после проверки VAR отменили два гола гостей. Сначала офсайд зафиксировали у самого Влаховича, а затем был аннулирован мяч Пьера Калюлю из-за положения вне игры у сербского форварда, который участвовал в эпизоде.

Туринцы владели мячом 65% игрового времени и нанесли 15 ударов по воротам против восьми у соперника. "Лечче" создал несколько опасных моментов, однако голкипер Микеле Ди Грегорио сохранил ворота "Ювентуса" сухими.

Благодаря этой победе команда временно поднялась на третье место в таблице Серии А, набрав 68 очков и укрепив позиции в борьбе за выход в Лигу чемпионов. "Лечче" остается на 17-й строчке и продолжает борьбу за сохранение места в элите.

