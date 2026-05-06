Футболист в Танзании забил 'самый невероятный гол в истории'. Видео

Полузащитник сборной Замбии Клатус Чама отметился эффектным ударом в чемпионате Танзании. Мяч после акробатического приема быстро стал вирусным, собрав тысячи просмотров в сети.

Чама отличился в матче между "Симбой" и "Янг Африканс", который считается главным противостоянием в стране. Эпизод произошел в начале встречи: на 10-й минуте футболист откликнулся на навес в штрафную и нанес удар боковыми "ножницами", отправив круглый снаряд в ворота.

Мяч залетел в сетку по сложной траектории после удара в прыжке рядом с вратарем. Этот гол стал вторым для его команды в игре.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Соперники обменялись результативными действиями во втором тайме и не выявили победителя.

Юзеры в комментариях уже успели окрестить этот удар как "самый невероятный в истории футбола". Ряд медиа назвали этот эпизод претендентом на премию Пушкаша, которую вручает ФИФА за самый красивый гол года.