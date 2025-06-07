Футболист топ-клуба УПЛ, купленный за 1,8 млн евро, отказался играть в Украине после взрыва 'Шахеда' и попросил агента искать ему новую команду

Уругвайский нападающий Факундо Батиста, ставший рекордным трансфером в истории житомирского "Полесья", потребовал у агента подыскать ему новую команду. Причиной стал взрыв российского дрона, разбивший окна в его украинском доме.

Видео дня

По информации уругвайского издания Sport 890, после инцидента с "Шахедом" 26-летний уругваец заявил, что больше не хочет оставаться в Украине, и поручил агенту начать поиск вариантов для переезда. Интерес к игроку проявляет его бывший клуб – уругвайский "Пеньяроль".

В комментариях иностранные болельщики сразу высмеяли такой испуг футболиста, став размещать сгенерированые искусственным интеллектом мемы.

Батиста перешёл в "Полесье" в январе 2025 года за сумму около 1,8 млн евро, что стало рекордом для житомирского клуба. В составе "волков" форвард провёл 15 матчей и забил 6 мячей. Ранее он рассказывал, что переход в УПЛ был для него "важным шагом":

"Для меня это вызов – изменить свою жизнь. Другая страна, другой континент. Я хотел как можно быстрее попасть сюда. Меня привлекла стратегия развития клуба, и я был полон мотивации", – отмечал Батиста в свое время в интервью клубной пресс-службе.

Факундо родился в Монтевидео, выступал за молодёжную сборную Уругвая и был бронзовым призёром чемпионата Южной Америки U-20. За карьеру он успел поиграть в Уругвае, Швейцарии, Бразилии, Португалии и Мексике. Перед переходом в Украину принадлежал мексиканской "Некаксе".

"Полесье" завершило сезон в украинской Премьер-лиге (УПЛ) на 4-м месте и квалифицировалась в Лигу Конференций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!