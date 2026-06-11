Футболист сборной Украины женился на красавице-модели, старшей его на шесть лет. Фото

Полузащитник "Динамо" и национальной сборной Украины Назар Волошин официально оформил брак со своей избранницей Елизаветой Кандыбой. Пара зарегистрировала отношения 11 июня, а свадебная церемония с гостями и празднованием состоится позднее.

Видео дня

О поворотном событии в личной жизни футболиста сообщил официальный Instagram столичного клуба. Волошин и Кандыба расписались в столичном ЗАГСе.

"ФК "Динамо" (Киев) поздравляет молодоженов и желает им мира и согласия, долгого и счастливого совместного жизненного пути, усыпанного моментами радости, приятными сюрпризами и подарками судьбы", – говорится в поздравительном сообщении.

Назару Волошину 22 года. Уроженец Кременчуга является воспитанником академии харьковского "Металлиста", однако еще в подростковом возрасте перешел в систему "Динамо". В 2022 году он выступал на правах аренды за "Кривбасс", где получил регулярную игровую практику и привлек внимание своими выступлениями в украинской Премьер-лиге.

После возвращения в Киев футболист закрепился в основной обойме "Динамо". Волошин играет на позиции правого и левого вингера, а также регулярно привлекается в сборные Украины различных возрастов. После выступлений за молодежную команду он дебютировал и за национальную сборную страны.

Избранницей игрока стала украинская модель, блогер и певица Елизавета Кандыба.

Она родилась 30 июля 1997 года и на шесть лет старше своего супруга.

Кандыба активно ведет социальные сети, участвует в фотосессиях и сотрудничает с различными брендами.

О своих отношениях пара рассказывала редко, однако совместные фотографии регулярно появлялись в социальных сетях.

По информации украинских спортивных медиа, Волошин и Кандыба встречались более четырех лет до официальной регистрации брака.

В конце 2024 года в интервью столичному блогеру Лиза призналась, что для комфортной жизни в столице Украины ей вполне достаточно 1000 долларов в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!