Футболист сборной Украины забил спасительный супергол на последних секундах во Франции, став главной звездой матча. Видео

Украинский полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко провел великолепный матч 27-го тура в Лиге 2 (второй по силе дивизион во Франции). 26-летний футболист сборной Украины спас свою команду от поражения в поединке с "Родезом" (2:2).

Уроженец Запорожья вышел в стартовом составе и стал главной звездой в команде. Наш соотечественник сравнял счет на 94-й минуте.

Получив пас от Педро Диаса, Даниил резким финтом избавился от защитника, сместился к углу штрафной площадки и с острого угла невероятным "выстрелом" отправил мяч точно в сетку.

Голкипер "Родеза" Себастьен Сибуа прекрасно видел момент удара, но спасти команду не смог.

Авторитетный статистический портал Sofasore поставил нашему соотечественнику оценку 7.5, что стало наивысшей среди всех футболистов.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 января Игнатенко провел феерический матч 1/32 финала Кубка Франции против "Антант" . Футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и во втором тайме забил гол, сравняв счет (1:1).

До этого Игнатенко отметился героическими действиями в 17-м туре чемпионата Франции во втором дивизионе. Футболист сборной Украины несмотря на кровавое рассечение в области головы остался на поле.

Напомним, что Даниил Игнатенко перешел в "Бордо" из "Шахтера" в июле 2022 года за 1 млн евро.

С того времени провел за французский клуб 74 матча во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.

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