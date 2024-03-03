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Футболист сборной Украины забил спасительный супергол на последних секундах во Франции, став главной звездой матча. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
3,2 т.
Футболист сборной Украины забил спасительный супергол на последних секундах во Франции, став главной звездой матча. Видео

Украинский полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко провел великолепный матч 27-го тура в Лиге 2 (второй по силе дивизион во Франции). 26-летний футболист сборной Украины спас свою команду от поражения в поединке с "Родезом" (2:2).

Уроженец Запорожья вышел в стартовом составе и стал главной звездой в команде. Наш соотечественник сравнял счет на 94-й минуте.

Футболист сборной Украины забил спасительный супергол на последних секундах во Франции, став главной звездой матча. Видео

Получив пас от Педро Диаса, Даниил резким финтом избавился от защитника, сместился к углу штрафной площадки и с острого угла невероятным "выстрелом" отправил мяч точно в сетку.

Голкипер "Родеза" Себастьен Сибуа прекрасно видел момент удара, но спасти команду не смог.

Футболист сборной Украины забил спасительный супергол на последних секундах во Франции, став главной звездой матча. Видео

Авторитетный статистический портал Sofasore поставил нашему соотечественнику оценку 7.5, что стало наивысшей среди всех футболистов.

Футболист сборной Украины забил спасительный супергол на последних секундах во Франции, став главной звездой матча. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, 7 января Игнатенко провел феерический матч 1/32 финала Кубка Франции против "Антант" . Футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и во втором тайме забил гол, сравняв счет (1:1).

Футболист сборной Украины забил спасительный супергол на последних секундах во Франции, став главной звездой матча. Видео

До этого Игнатенко отметился героическими действиями в 17-м туре чемпионата Франции во втором дивизионе. Футболист сборной Украины несмотря на кровавое рассечение в области головы остался на поле.

Футболист сборной Украины забил спасительный супергол на последних секундах во Франции, став главной звездой матча. Видео

Напомним, что Даниил Игнатенко перешел в "Бордо" из "Шахтера" в июле 2022 года за 1 млн евро.

Футболист сборной Украины забил спасительный супергол на последних секундах во Франции, став главной звездой матча. Видео

С того времени провел за французский клуб 74 матча во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.

Футболист сборной Украины забил спасительный супергол на последних секундах во Франции, став главной звездой матча. Видео

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