Лучший в матче! Футболист сборной Украины убойным голом слета спас команду в Кубке Франции. Видео

Украинский полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко провел феерический матч 1/32 финала Кубка Франции против "Антант" . Футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и во втором тайме забил гол, сравняв счет (1:1).

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26-летний уроженец Запорожья на 66-й минуте эффектно отреагировал на подачу с углового от Гаетана Вайсбека. Наш соотечественник, ударом в касание с лета отправил мяч точно в ворота.

После этого игра перешла в серию пенальти, где увереннее себя проявили представители "Бордо". Игнатенко бил третьим и свой удар реализовал.

По итогам встречи авторитетный статистический порта Sofascore поставил Даниилу наивысшую оценку - среди всех игроков обеих команд - 7,8. Такой же балл у его одноклубника Педро Диаса.

Кроме забитого гола, полученной желтой карточки и послематчевого пенальти, украинский хавбек совершил 85 касаний мяча, сделал 54 точные передачи из 68 (79%), дважды пробил по воротам (1 в створ и 1 был заблокирован), а также победил в 5 из 7 верховых дуэлей.

Как сообщал OBOZ.UA, Игнатенко отметился героическими действиями в 17-м туре чемпионата Франции во втором дивизионе. Футболист сборной Украины несмотря на кровавое рассечение в области головы остался на поле.

Напомним, что Даниил Игнатенко перешел в "Бордо" из "Шахтера" в июле 2022 года за 1 млн евро.

С того времени провел за французский клуб 66 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.

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