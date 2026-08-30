В США футболист сборной Украины забил победный гол на последних секундах через 10 минут после выхода на поле. Видео

Александр Сваток принес "Остину" победу над "Портленд Тимберс" в матче регулярного чемпионата США по футболу (MLS). Футболист сборной Украины появился на поле на 83-й минуте, а спустя десять минут забил решающий мяч и установил окончательный счет 2:1.

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"Остин" открыл счет на 25-й минуте благодаря голу Факундо Торреса. В концовке хозяева получили право на пенальти, который на 89-й минуте реализовал Антони, однако уже в компенсированное время Сваток вернул преимущество своей команде.

После подачи углового мяч оказался в штрафной "Портленда". Первый удар был заблокирован, после чего Сваток с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Для 31-летнего уроженца Днепродзержинска (ныне Каменское) этот гол стал вторым в карьере в MLS. В текущем сезоне Сваток впервые отличился за "Остин".

Как сообщал OBOZ.UA, своей первый гол в чемпионате США по футболу Александр забил в домашнем поединке против "Сент-Луис Сити". Наш соотечественник вышел в стартовом составе и на 36-й минуте уже получал овации от трибун стадиона "Q2" в Остине, празднуя гол вместе с фанатами.

2 октября стало известно что Сваток был вызван в сборную Украины на матчи отбора к ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.

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