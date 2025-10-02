Ребров удивил составом сборной Украины на матчи против Исландии и Азербайджана в отборе на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров представил список игроков национальной команды на октябрьские поединки квалификации чемпионата мира-2026. Украина 10 октября сыграет на выезде против Исландии в Рейкьявике, а 13 октября в Кракове примет Азербайджан.

Видео дня

Главной сенсацией стал вызов голкипера Георгия Бущана. Его присутствие вызвало недоумение фанатов: в Саудовской Аравии вратаря фактически выгнали из клуба, в киевском "Динамо" отказались от его услуг, а в дебюте за "Полесье" он пропустил три гола.

Из заметных изменений – возвращение в сборную Руслана Малиновского ("Дженоа"), который долгое время не вызывался, а также отсутствие из-за травмы Александра Зинченко ("Арсенал"). В команде появились новые фамилии: Егор Ярмолюк ("Брентфорд"), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Артем Бондаренко ("Шахтер"), Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко (оба — "Полесье").

Место в атаке Сергей Станиславович доверил форварду Артему Довбику ("Рома"), а также включил в заявку Владислава Ваната, который летом перебрался в "Жирону".

На прошлых матчах основу сборной составляли Андрей Лунин ("Реал"), Александр Зинченко ("Арсенал") и Роман Яремчук ("Олимпиакос"), однако сейчас их в списке нет.

Сбор украинской команды начнется 6 октября в Польше, после чего команда отправится в Исландию. Пресс-конференции и предматчевые тренировки запланированы в Рейкьявике 9 октября, а в Кракове — 12 октября.

В сентябре команда Сергея Реброва провела два матча отбора на ЧМ-2026: уступила Франции со счётом 0:2 и сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном, что стало неожиданностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!