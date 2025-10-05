Полный стадион в США устроил овации футболисту сборной Украины. Видео

Украинский защитник "Остина" Александр Сваток отметился дебютным забитым мячом в чемпионате США по футболу (MLS). 31-летний уроженец Днепродзержинска (ныне Каменское) отличился в домашнем поединке против "Сент-Луис Сити".

Игрок сборной Украины вышел в стартовом составе и на 36-й минуте уже получал овации от трибун стадиона "Q2" в Остине, празднуя гол вместе с фанатами.

После подачи углового от Оуэна Вольффа Александр смог прыгнуть выше двух соперников и головой отправить круглый снаряд точно в сетку.

К сожалению, это стало единственным голом его команды в матче. Хозяева проиграли 1:3 и в турнирной таблице Западной конференции опустились на 6-е место (44 очка). Лидирует "Сан Диего" с 60 пунктами.

Напомним, что Сваток подписал контракт с клубом "Остин" в июне прошлого года. Команда была основана в 2018 году, а в высшей лиге первенства США выступает три последних сезона. С того момента провел за американский клуб 37 матчей во всех турнирах.

2 октября стало известно что Сваток вызван в сборную Украины на матчи отбора к ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.

Ближайший поединок национальной команды запланирован на 10 октября.

