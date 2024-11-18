'Думает только об обороне': Леоненко наехал на Реброва после матча Украины с Грузией

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал тренера сборной Украины Сергея Реброва за тактику команды в матчах под его руководством. Экс-нападающий отметил, что наставник "сине-желтых" заставляет подопечных играть строго от обороны и не желает идти даже на минимальный риск.

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Об этом Леоненко заявил в интервью порталу sport-express.ua. По словам четырехкратного чемпиона Украины, он не понимает, почему Ребров является таким приверженцем оборонительной тактики, ведь во время карьеры играл на острие атаки и был забивным форвардом.

"Они просто привыкли играть от обороны на контратаках. Вот и все. Вот почему у нас нет моментов. Я уже Реброву говорил, что ему нужно думать, как создавать моменты и иногда рисковать. Он же играл в нападении, а сейчас думает только об обороне. Мне это неясно. У нас что-то не сходится. Говорят, что команда-звезда, но мы не умеем создавать моменты и играть в атакующий футбол. Какие вы наклонные звезды?! Чтобы создать момент, нужно прыгнуть выше головы, и это при том, что некоторые идиоты считают, что у нас звездная команда", – сказал Леоненко.

Напомним, 16 ноября сборная Украины сыграла вничью с командой Грузии в предпоследнем матче Лиги наций и осталась на последнем месте в группе. 19 ноября "сине-желтые" закроют турнир игрой в Албании.

Как сообщал OBOZ.UA, были опубликованы все расклады для сборной Украины перед заключительными матчами Лиги наций в дивизионе В.

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