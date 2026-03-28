Футболист сборной Украины подешевел на 5 млн евро после игры со Швецией. Стала известна его фамилия

Футболист сборной Украины Илья Забарный потерял в трансферной стоимости 5 млн евро по итогам последнего обновления оценок. Снижение произошло после матчей клуба и национальной команды, включая игру против Швеции в отборе к ЧМ-2026.

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков Лиги 1, в результате чего защитник ПСЖ Илья Забарный подешевел с 50 до 45 млн евро.

В сезоне 2025/26 украинец провел более 20 матчей в чемпионате Франции, а также выступал в Лиге чемпионов. Его игровая практика в клубе остается нестабильной.

Забарный является основным центральным защитником сборной Украины и принял участие в полуфинальном матче плей-офф отбора к ЧМ-2026 против Швеции, который завершился поражением со счетом 1:3.

Футболист вышел в стартовом составе в центре обороны вместе с Валерием Бондарем и провел на поле все 90 минут. В одном из эпизодов мяч после рикошета от него оказался у соперника, что привело к голу. Нападающий сборной Швеции Виктор Дьокереш оформил хет-трик.

По оценкам аналитических платформ, защитник получил одни из самых низких баллов в составе команды. WhoScored выставил ему 6.15, отметив слабую игру в единоборствах и неудачное противодействие сопернику. SofaScore оценил действия игрока в 6.2, ниже показатель был только у вратаря Анатолия Трубина — 5.7.

Забарный провел весь текущий отборочный цикл без замен, сыграв 10 матчей. В августе 2025 года он перешел в ПСЖ за сумму около 63–66 млн евро, став одним из самых дорогих украинских футболистов в истории.

