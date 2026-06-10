Футболист сборной Украины по прозвищу Украинский Месси подписал контракт с 'Барселоной'

16-летний футболист сборной Украины U-17 Артем Рыбак подписал первый профессиональный контракт с "Барселоной". Соглашение рассчитано сроком на три года.

Видео дня

Каталонский клуб оформил соглашение в присутствии директора молодежного направления Хосе Рамона Алесанко. Рыбак продолжит выступать за юношеские команды "Барселоны" и развиваться в системе "Ла Масии".

Украинец играет на позиции атакующего полузащитника. В прошлом сезоне он выступал за "Барселону" U-16, ранее занимался в академиях "Буковины" и "Шахтера", а в 2022 году присоединился к структуре испанского клуба.

В феврале 2026 года Рыбак провел три матча за сборную Украины U-17.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре прошлого года Рыбак стал главным героем матча чемпионата Испании U-16 "Барселона" - "Меркантила".

11 сентября 2025-го в финале юношеского клубного чемпионата мира "Барселона" обыграла "Расинг" из Авельянеды со счетом 1:0. Главным героем матча стал Рыбак – именно его точный удар за десять минут до конца принес каталонцам престижный трофей.

Артем начинал свою футбольную карьеру в "Буковине" и донецком "Шахтере". После начала полномасштабного вторжения юный украинец переехал в Барселону. В соцсетях его уже успели окрестить Украинским Месси.

В 2023-м вместе с одноименной командой из столицы Каталонии он выиграл чемпионат Испании в своей возрастной группе.

В феврале 2024 года авторитетное испанское издание sport.es опубликовало хвалебную статью об украинце.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!