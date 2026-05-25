Футболист сборной Украины переходит в испанский клуб Лиги чемпионов – медиа

Нападающий сборной Украины Владислав Ванат не продолжит карьере в испанской "Жироне" после того, как каталонцы вылетела из элитного дивизиона чемпионата Испании. 24-летний футболист, который перешел в команду летом минувшего года за 20 миллионов евро, не будет выступать в Сегунде.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал "Динамомания". По его данным, новым клубом Ваната станет "Вильярреал", который накануне разгромил мадридский "Атлетико" в последнем туре Примеры и сенсационно выиграл "бронз" первенства Испании.

Это означает, что украинец сможет попробовать свои силы в основном раунде Лиги чемпионов, в которой "желтая субмарина", как называют "Вильяреал", впервые выступит во второй раз подряд.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ванат сыграл 29 матчей во всех турнирах. В своем первом сезоне в Испании наш соотечественник записал на свой счет 10 голов и две результативные передачи. В начале апреля украинский форвард получил травму бедра и не смог помочь "Жироне" в решающем отрезке сезона.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый португальский тренер Жозе Моуриньо, который возглавит мадридский "Реал", нацелился на трансфер футболиста сборной Украины.

