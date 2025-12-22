Футболист сборной Украины отказался играть за 'Шахтер' за $800 тыс. в год – СМИ

Защитник сборной Украины Ефим Конопля принял решение не продлевать контракт с донецким "Шахтером", срок действия которого истекает по окончанию нынешнего сезона. 26-летний футболист ответил отказом на предложения руководства "горняков" переподписать соглашение на более выгодных финансовых условиях.

Об это в своем Telegram-канале сообщает известный журналист и инсайдер Игорь Бурбас. По его данным, "Шахтер" был согласен обеспечить правому защитнику зарплату в 800 тысяч долларов в год, однако Коноплю не впечатлило это предложение и он решил уйти из команды.

Отмечается, что ранее Ефим "заявлял партнерам, что либо станет самым оплачиваемым в "Шахтере", либо уйдет". Учитывая, что контракт Конопли с донецким клубом закончится в июне 2026 года, уже нынешней зимой он сможет подписать предварительное соглашение с новой командой на правах свободного агента.

Защитник является воспитанником академии "горняков". Конопля дебютировал за основную команду "Шахтера" 21 августа 2021 года и с тех пор сыграл 106 матчей во всех турнирах. В его активе семь голов и 15 голевых передач.

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтер" на минувшей неделе объявил о рекордном трансфере игрока украинской Премьер-лиги за последние шесть лет.

