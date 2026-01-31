Футболист сборной Украины едва не 'убил' соперника в матче чемпионата Испании. Видео

Украинского футболиста "Жироны" Владислава Ваната обвинили в грубой игре после столкновения с соперником. Момент случился на 25-й минуте выездного матча 22-го тура Ла Лиги чемпионата Испании против "Реала Овьедо".

В борьбе за позицию 24-летний футболист сборной Украины отмахнулся рукой и попал в лицо защитнику "Реала Овьедо" Давиду Костасу, разбив ему лицо. На газон даже вышли врачи, а сам эпизод мгновенно стал предметом споров.

На видеоповторах видно, что украинец задел соперника ненамеренно, однако Костас воспринял момент как серьезное нарушение и долго требовал от главного арбитра Хавьера Альберола Рохаса показать Ванату красную карточку за грубую игру.

В итоге судья ограничился устным предупреждением, не став удалять футболиста сборной Украины. Сам матч завершился минимальным поражением "Жироны" в гостях у "Реала Овьедо" со счетом 0:1.

В стартовом составе "Жироны" вышли сразу два украинца. Виктор Цыганков и Владислав Ванат провели на поле все 90 минут. По оценкам WhoScored Ванат получил 5,8 балла, а SofaScore поставил ему 5,9. У Цыганкова показатели выше: 6,5 от WhoScored и 6,8 от SofaScore.

Статистика Ваната получилась скромной. На его счету 16 касаний мяча, 9 точных передач из 10, ни одного удара по воротам, одно выигранное единоборство из шести, четыре потери мяча, три совершенных фола, один заработанный фол и один офсайд.

