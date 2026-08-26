Футболист сборной Украины, бунтующий в европейском клубе, решился на кардинальный шаг

Украинский нападающий Владислав Ванат попросил руководство "Жироны" выставить его на трансфер. Форвард также удалил из Instagram фотографии в форме каталонского клуба и упоминания о нем.

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В первых двух турах нового сезона Ванат не выходил на поле. Матч с "Леганесом" (1:1) он провел в запасе, а после игры главный тренер Кике Альварес заявил, что украинец не появился на поле из-за возникшей путаницы.

Во встрече с "Кордобой" (1:2) Ванат также остался на скамейке. Альварес объяснил это небольшим дискомфортом у футболиста.

Ранее появились сообщения о том, что в матче с "Леганесом" Ванат якобы отказался выходить на замену. Украинец опроверг эту информацию и заявил, что уже готовился выйти на поле, однако после травмы центрального защитника тренер изменил решение.

Ванат выступает за "Жирону" с сентября 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.

В прошлом сезоне украинец провел за клуб 29 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи. Среди клубов, которые связывали с возможным переходом Ваната, ранее назывался испанский "Вильярреал", а сейчас интерес к форварду связывают с турецким "Трабзонспором".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко раскритиковал игроков сборной Украины Виктора Цыганкова и Владислава Ваната за отказ выходить на поле на матч испанской "Жироры". Экс-футболист двух национальных сборных отметил, что наши соотечественники действуют непрофессионально.

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