Полузащитник сборной России Руслан Литвинов выразил нелепое мнение о том, что в стране-агрессорке очень высокий уровень жизни. К такому выводу футболист московского "Спартака" пришел после того, как съездил в Иран, где национальная команда РФ проводила товарищеский спарринг в марте минувшего года.

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Об этом Литвинов заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". 23-летний уроженец Воронежа отметил, что в Иране, который поставляет России дроны для атак на мирные украинские города, на дорогах очень редко можно увидеть иномарки, а дома местных жителей оставляют гнетущее впечатление.

"Сразу было видно, как санкции оказали влияние на страну, насколько людям тяжело живется. Те же самые дорогие иномарки увидеть на дороге – это шок. И в плане жилья тоже не самые лучшие условия увидели. Сразу начинаешь ценить то, что у тебя есть, понимаешь, что в России все отлично", – сказал Литвинов.

Отметим, что 5 сентября сборная России проведет очередной товарищеский матч с представителями Азии. На этот раз соперниками команды Валерия Карпина станет Вьетнам, что рассмешило болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник московского ЦСКА Даниил Круговой выразил нелепую мысль о том, что сборную России скоро вернут в международные соревнования.

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