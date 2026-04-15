Футболист 'Реала' забил фантастический гол 'Баварии' в Лиге чемпионов прямым ударом со штрафного. Видео

Турецкому легионеру "Реала" Арда Гюлеру удался феноменальный удар в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии". 21-летний уроженец Анкары смог положить мяч с 22 метров.

Видео дня

29-й минуте испанцы получили право на штрафной удар. Исполнять наказание взялся турок и сделал это феноменально: полузащитник смог прямым ударом со штрафного перекинуть стенку, выведя мадридский клуб вперед 2:1 и сравняв общую ситуацию в противостоянии.

По итогам первого тайма Гюлер стал ключевой фигурой матча, обеспечив "Реалу" возвращение в игру благодаря своему дублю.

Как сообщал OBOZ.UA, Гюлер открыл счет уже на 36-й секунде встречи, воспользовавшись ошибкой вратаря "Баварии" Мануэля Нойера и установив новый ориентир по скорости гола для "Реала" в Лиге чемпионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!