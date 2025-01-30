Футболист, которого окрестили 'новым Шевченко', забил первый гол за 4 года. Видео

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга, выигрывавший в свое время чемпионат мира U-20,забил свой первый гол за "Зарю", где он выступает в аренде с сентября 2024 года. 24-летний одессит расписался в воротах албанской "Шкендии" во время товарищеского матче на сборах в Турции – 2:1.

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На 66-й минуте встречи Супряга удачно сыграл после подачи углового,сравняв счет.

Как сообщал OBOZ.UA, Супряга зарабатывает 35 000 евро в месяц (420 000 евро в год). В сезоне 2023/24 форвард сыграл 33 минуты в 6 матчах за киевлян и сделал 1 результативную передачу.

Последний раз Влад забивал гол в августе 2020 года, когда "Динамо" играл с донецким "Олимпиком" в УПЛ.

Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера.

Тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в киевском клубе в свое время, назвал Владислава "новым Шевченко".