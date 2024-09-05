Футболист, которого назвали 'новым Шевченко', ушел из 'Динамо' в украинский клуб

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга, выигрывавший в свое время чемпионат мира U-20, отправился в аренду в "Зарю", сообщает FootballHub. Кроме того 24-летний одессит продлил контракт с киевским клубом до 2026 года.

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Как сообщал OBOZ.UA, Супряга зарабатывает 35 000 евро в месяц (420 000 евро в год). В сезоне 2023/24 форвард сыграл 33 минуты в 6 матчах за киевлян и сделал 1 результативную передачу. В текущем сезоне футболист успел провести 5 игр в футболке "Динамо", не отметившись результативными действями, сумарно проведя на поле 119 минут.

Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера.

Тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в киевском клубе в свое время, назвал Владислава "новым Шевченко".

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