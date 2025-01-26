Футболист клуба УПЛ из-за войны отказался возвращаться в Украину и сбежал

Легионер черкасского ЛНЗ Фрэнсис Момо пропустил учебно-тренировочный сбор команды, который проходит в испанской Эстепоне. Как сообщает sport.ua, 23-летний футболист отказался продолжать выступать за клуб во второй части сезона из-за войны в Украине и сбежал к себе на родину.

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В настоящее время 23-летний Момо находится в Нигерии, а руководство ЛНЗ пытается урегулировать ситуацию. Однако шансы на его возвращение в команду остаются низкими. Напомним, что нападающий перешел в черкасский клуб летом 2024 года из швейцарского "Грассхоппера", подписав контракт до 2027 года.

Момо родился в городе Кадуна. Его профессиональная карьера началась в Нигерии, где он выступал за клубы "Гартленд" и "Джант Брилларс", забив 29 голов в 57 матчах в национальных дивизионах. В 2019 году он переехал в Европу, подписав контракт с швейцарским "Грассхоппером".

За время выступлений в Швейцарии Момо отметился несколькими важными голами, включая дубль в матче против "Лозанны" и хет-трик в поединке с "Лозанной Уши". Однако в сезоне 2022/23 он пропустил значительную часть матчей из-за травмы колена, которая потребовала операции.

Летом 2024 года Момо покинул "Грассхоппер" и подписал контракт с черкасским ЛНЗ. Уже 18 августа он дебютировал в составе украинского клуба, выйдя на замену в победном матче против "Руха". С 17 августа принял участие в 15 матчах, в 9 из которых провел на поле все 90 минут. Отметился 3 голами и одним ассистом.

Перед началом второй половины чемпионата Украины в Премьер-лиге (УПЛ) ЛНЗ идет на 10-м месте.

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