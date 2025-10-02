Футболист 'Динамо', которого называли 'новым Блохиным', трагически погиб в 22 года в одном из киевских ресторанов: в СССР нападающий мог стать звездой

В этот день, 2 октября, 1961 года родился футболист футболист киевского "Динамо" Григорий Пасечный, которому пророчили звездное будущее и даже называли "новым Блохиным". Но звезда нападающего столичного клуба угасла на самом востоке – трагедия, унесшая жизнь 22-летнего спортсмена, произошла в одном из столичных ресторанов.

Видео дня

Пасечный был воспитанником киевской школы-интерната спортивного профиля. В 1980 году талантливый форвард был зачислен в дубль киевского "Динамо" и стал забивать с первых же матчей, быстро адаптировавшись в новом коллективе. В свой дебютный сезон Григорий наколотил 18 мячей и стал лучшим бомбардиром дубля киевлян.

В 1981 году Пасечный отметился во второй команде 13 мячами, а в 1982-м – 16 и снова стал топ-бомбардиром. Очевидцы вспоминали, что он обладал очень мощным, даже пушечным ударом. В это время футбольные специалисты и болельщики громче заговорили о том, что у киевлян растет "новый Блохин" и будущая звезда клуба, а, возможно, и сборной СССР.

3 сентября 1982 года Григорий наконец-то дебютировал за первый состав "Динамо" в матче против московского ЦСКА – вышел на 85-й минуте, а поединок закончился боевой ничьей 1:1. Восемь дней спустя, в своем втором матче в основе, Пасечный впервые отметился голом, поразив ворота донецкого "Шахтера" (5:0).

До конца того сезона он еще дважды выходил на поле в составе первой команды – против "Днепра" и "Пахтакора". И, вероятно, ожидал прорыва в следующем чемпионате. Но сезон 1983-го нападающий снова провел в дубле, появившись в составе первой команды лишь раз. И в дальнейшем не желал мириться со статусом резервиста.

Нападающий очень любил Киев и хотел играть именно за "Динамо", но никак не мог прорваться сквозь заслон из таких звезд, как Блохин, Заваров и Евтушенко. К тому же в 1982-м команду покинул Валерий Лобановский, которого назначили одним из тренеров сборной СССР, а новый главный тренер столичного коллектива Юрий Морозов, особо не видел в то время время Григория в основе.

Поэтому считалось, что по окончании сезона Пасечный собирался покинуть Киев и перебраться в ташкентский "Пахтакор". Команду тогда возглавлял Иштван Секеч, который очень хотел видеть в своем составе именно Григория, гарантируя ему место в основе.

На самом деле, как потом признался его друг, полузащитник "Динамо" и ряда украинских клубов Ярослав Думанский, Григорий переходил в харьковский "Металлист", который в 1982 году вышел в Высшую лигу и очень нуждался в забивном, молодом форварде. Переход нападающего был уже согласован на уровне клубов. Пасечный собирался поиграть в Харькове несколько лет, набраться опыта и вернуться в родное "Динамо".

Однако все планы Григория перечеркнул трагический случай, произошедший в одном из киевских ресторанов в начале декабря. По одной из версий, футболист с компанией праздновал помолвку своего друга и в какой-то момент в ресторане завязалась драка, во время которой Пасечный получил удар в висок и умер.

Но три десятилетия спустя Думанский рассказал другую версию. Согласно которой в тот роковой день, Григорий, его друзья с Куреневки и плюс несколько игроков динамовского дубля собрались в киевском ресторане "Золотые ворота", где Пасечный, как было заведено, выставлялся за выход из столичного клуба. Думанский покинул ресторан до трагедии, но свидетели конфликта позже рассказали ему все подробности, зная о дружбе Григория и Ярослава.

Так вот, в какой-то момент в помещении возник конфликт между столиком с футболистами и соседним, где также отдыхала компания. То ли кто-то кого-то задел, или что-то сказал, после чего возникла перепалка, но до драки дело не дошло и конфликт, вроде, был исчерпан. А около девяти вечера Григорий уже собирался уходить, поскольку хотел поехать к своей беременной жене, которая лежала в больнице на сохранении. Он не был пьяным.

Григорий направился на кухню, чтобы найти официанта и расплатиться. Но оказалось, что парень был из той компании, с которой поспорили футболист и его друзья, поэтому затаил обиду. Пасечный, не подозревая о чувствах официанта спокойно попросил счет и не успел отреагировать на удар визави в ответ. Позже оказалось, что официант занимался какими-то единоборствами, поэтому приложился к нападающему изрядно.

Григорий упал, даже не успев вынуть руки из карманов и как-то смягчить падение, и очень сильно ударился головой о гранитный пол. Говорили, что смерть была мгновенной. Друзья Пасечного не понимали, чего он так задерживается, пока не услышали крики напуганных работников кухни, которые увидели мертвого человека.

Как отмечал Думанский, "друзья Гриши с Куреневки были, мягко говоря, тоже далеко не подарок – или борцы, или боксеры". И чтобы они потом сделали как с тем официантом, так и с его братом, который работал барменом, можно только предполагать. Однако от самосуда того официанта спасла милиция, которая приехали очень оперативно.

На похоронах Григория присутствовало все "Динамо". Жена футболиста родила дочь Юлию, которая так и не увидела своего отца. А официанту инкриминировали "убийство по неосторожности", и дали около 9 лет, но говорили, что после половины срока он попал под амнистию.

Распространено мнение, что гибель Пасечного стала основой фильма "Обвиняется свадьба", однако родные и близкие Григория отрицают это.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как знаменитый футболист киевского "Динамо" и сборной Украины погиб, разбившись на мотоцикле, когда без разрешения выехал на гоночный трек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!