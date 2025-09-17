Знаменитый футболист киевского 'Динамо' и сборной Украины погиб, разбившись на мотоцикле, когда без разрешения выехал на гоночный трек. 11 лет трагедии на 'Чайке'

17 сентября исполнилось 11 лет, как ушёл из жизни бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Андрей Гусин. В 2014 году футболист разбился на мотоцикле на киевском автодроме "Чайка". 41-летний Гусин без разрешения выехал на кольцевой трек автодрома, на одном из виражей вылетел из седла и, не приходя в сознание, скончался.

В годовщину трагедии пресс-служба "Динамо" выпустила большой материал, в котором отдало дань памяти футболист.

Родившийся 11 декабря 1972 года во Львовской области в спортивной семье, Андрей с детства проявлял выдающиеся способности в спорте. Отец и мать были легкоатлетами, что заложило в нём спортивные гены. Несмотря на интерес к разным видам спорта, Гусин выбрал футбол и стал одним из символов "Динамо" и сборной Украины 1990-х и начала 2000-х.

Начав карьеру как форвард в львовских "Карпатах", он дебютировал впечатляюще: в своём первом матче за команду отметился двумя голами, обеспечив победу. В сборной Украины Гусин впервые сыграл 26 июня 1993 года, заменив в товарищеском матче с Хорватией Виктора Грицина, и сразу же забил. Его талант заметили ведущие тренеры страны, включая Олега Базилевича и Валерия Лобановского, который определил Гусина на позицию опорного полузащитника. Именно это решение стало поворотным в его карьере.

В "Динамо" Андрей столкнулся с серьёзной конкуренцией в атаке, но постепенно стал ключевым игроком центральной линии. За 1997–2004 годы он провёл 264 матча, забил 32 гола, семь раз стал чемпионом Украины, четырежды выигрывал Кубок страны и один раз — Суперкубок. Гусин участвовал в еврокубках, провёл яркие матчи с "Ювентусом", "Барселоной", "Реалом" и "Байером", а также помогал сборной добиваться важных результатов, включая успешную квалификацию к чемпионату мира 2006 года. За сборную он провёл 71 матч, забил 9 голов и оставался ключевым игроком команды до конца карьеры.

После ухода из "Динамо" он продолжил карьеру в российских клубах "Крылья Советов", "Сатурн" и "Химки", совмещая выступления с работой ассистента тренера. С 2010 по 2013 годы Гусин возглавлял "Динамо-2", помогая развиваться молодым игрокам, среди которых оказались будущие сборники и чемпионы Европы. Его работа тренером оставила заметный след в украинском футболе, продолжая наследие профессионализма и дисциплины, которое он демонстрировал как игрок.

Андрей Гусин погиб 17 сентября 2014 года в результате аварии на мотоцикле в автодроме села Чайки под Киевом. Несмотря на ранний уход, память о нём живёт через турнир-мемориал, проводимый как в столице, так и на западе Украины, а также через его сыновей, которые продолжают футбольную династию.

Сегодня Гусина вспоминают как игрока, который сочетал профессионализм и самоотдачу на поле с доброжелательностью и юмором вне его. Его вклад в "Динамо" и сборную Украины, а также влияние на молодое поколение тренеров и футболистов делают Андрея Гусина одной из самых ярких фигур в истории украинского футбола. Его имя осталось символом преданности спорту, мастерства и человеческой теплотой, которой он щедро делился с окружающими.

