9 голов и сумасшедшая концовка: в матче Испания – Франция определился финалист Лиги наций. Видео

Сборные Франции и Испании по футболу выдали совершенно сумасшедший матч в полуфинальном противостоянии Лиги наций. Команды порадовали зрителей большим количеством забитых мячей, а "галльские петухи" едва не сотворили грандиозный камбэк и не отыгрались со счета 1:5.

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Игра началась в равной борьбе, но испанцам в середине первого тайма удалось в течении трех минут дважды поразили ворота соперника и спокойно контролировали ход встречи.

Сразу после перерыва "фурия роха" снова провела две молниеносные атаки и довели счет до 4:0. Практически тут же французам удалось заработать пенальти, который реализовал звездный Килиан Мбаппе. Однако испанцы быстро вернули себе преимущество в четыре мяча.

Самое же интересное началось в заключительной фазе встречи. Начиная с 79-й минуты сборная Франции умудрилась трижды поразить ворота соперника и поставить его на грань катастрофы. Однако подопечным Дидье Дешама не хватило времени, чтобы сравнять счет, и выйти в финал.

Таким образом, Испания сыграет в финале с Португалией в финале Лиги наций. Встреча состоится 8 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины в июне сыграет на турнире в Канаде, где соперниками наших футболистов станут команды хозяев и Новой Зеландии.

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