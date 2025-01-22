Финиш с желто-синим флагом! Украина сделала золотой дубль в биатлоне на Универсиаде-2025. Видео

Украинская биатлонистка Дарина Чалык завоевала "золото" в женском масс-старте на Универсиаде-2025, которая с 13 по 23 января проходила в итальянском Турине. Еще одна представительница нашей команды Александра Меркушина стала второй.

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С первых огневых рубежей гонка складывалась непросто: француженки лидировали, а украинкам пришлось догонять. Чалик допустила несколько промахов, но уверенно сокращала отставание, демонстрируя отличную скорость.

На заключительной стрельбе именно Дарина оказалась самой хладнокровной – она закрыла все мишени и получила преимущество в 40 секунд, которое позволило ей финишировал с желто-синим флагом.

Второе место заняла Александра Меркушина. Несмотря на штрафной круг на последнем рубеже, она сохранила серебряную позицию, добавив к золоту в эстафете еще одну медаль. "Бронза" досталась немке Луизе Мюллер, а француженки, которые вели гонку на первых кругах, остались без наград.

Комментируя свой успех 23-летняя Чалык призналась, что очень довольна гонкой.

"Довольна, что справилась со стрельбой. Перед последней стрельбой пыталась сохранить спокойствие. Благодарю всех за поддержку", – сказала биатлонистка.

"Выложилась до последней капли. Очень довольна. Это классный урок для меня", – добавила Меркушина.

В итоге Украина выиграла медальный зачет в биатлоне на Универсиаде-2025, завоевав 9 медалей – 4 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых.

Главным триумфатором стал Богдан Борковский, принесший сборной две золотые медали. Также золотые награды завоевали Дарина Чалик, Александра Меркушина и Сергей Супрун в одиночной смешанной эстафете.

Второе место в зачете заняла Польша с шестью медалями, из которых две золотые. Франция, завоевавшая 3 медали, замкнула тройку лидеров.

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