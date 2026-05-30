Финал Лиги чемпионов 2026: все подробности матча ПСЖ – 'Арсенал'

Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Арсенал" сойдутся в битве за кубок победителя самого престижного европейского клубного турнира – Лиги чемпионов. Финал соревнования состоится в субботу, 30 мая, в команда из Парижа будет защищать титул триумфатора минувшего розыгрыша.

Поединок принимает стадион "Пушкаш Арена" в Будапеште. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ – "Арсенал". Время начала – 19:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2026

Эксперты GGBET считают фаворитом финального матча французскую команду. Ставки на победу ПСЖ по состоянию на 06:00 30 мая принимаются с коэффициентом 2,42. Тогда как на "Арсенал" – 3,32.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2026

Увидеть противостояние, в котором может принять участие украинец Илья Забарный, можно будет благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир пройдет на канале "Megogo Футбол Первый". Традиционно показ будет сопровождать аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

СУДЬИ НА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2026

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Германии, которую возглавляет Даниэль Зиберт. Помогать ему будут лайнсмены Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Роль четвертого рефери исполнит швейцарец Сандро Шерер.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Бастиан Данкерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луис Энрике, главный тренер ПСЖ:

– Мне понравились все матчи, которые мы провели в этой Лиге чемпионов. В восьми матчах плей-офф мы показали нашу силу. Нам пришлось потерпеть в этих матчах, но мы показали, на что способны. Мы должны получать удовольствие от таких матчей, потому что невозможно предугадать, когда еще представится возможность пережить подобное.

Микель Артета, главный тренер "Арсенала":

– Мы едины в наших стремлениях выполнять высокие задачи клуба. Порой нам везло, но без этого никуда. Мы много и страстно работали и верили в то, что делаем. Мы были вознаграждены тем, что нас теперь ждет особенный день в Будапеште.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Пари Сен-Жермен": Сафонов – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Невеш – Дуэ, Дембеле, Кварацхелия

"Арсенал": Райя – Москера, Салиба, Габриэл, Калафьори – Райс, Льюис-Скелли, Эдегор – Сака, Дьекереш, Троссар

