Фигуристка-чемпионка вышла 'раздетая' на Гран-при Франции и произвела фурор. Видео

Олимпийский чемпион Гийом Сизерон и его новая партнерша Лоранс Фурнье-Бодри представили яркий ритм-танец на этапе Гран-при Франции. Несмотря на ошибку Сизерона, которая стоила дуэту около шести баллов, выступление вызвало бурные аплодисменты и обсуждение из-за смелого костюма 33-летней фигуристки.

Во время проката 30-летний француз на секунду потерял равновесие на хореодорожке, и судьи формально засчитали это как падение.

Без этой осечки французы могли бы претендовать на первое место. Тем не менее, на пресс-конференции оба спортсмена выглядели расслабленными и довольными.

Сизерон с улыбкой признал свою ошибку: "Сегодня мы почувствовали то, зачем возвращались: то волшебство, когда выходишь на лед и чувствуешь публику. Да, я допустил неожиданную и глупую ошибку, это дорого нам обошлось. Но ничего, будет урок на будущее. Я даже не могу сказать, почему это случилось – я просто облажался. Такое бывает", – сказал фигурист, слова которого приводит Sports.ru.

Фурнье-Бодри отметила, что, несмотря на падение партнера, ей понравилось само выступление: "Я просто наслаждалась прокатом. Конечно, немного нервничала, но все оказалось весело и здорово. Да, была ошибка, но это ерунда. Главное, что мы сохранили вайб танца с первой до последней минуты", – цитирует спортсменку L’Équipe.

Отдельного внимания заслужил наряд фигуристки, который стал самым обсуждаемым элементом вечера. Платье напомнило легендарный корсет Жан-Поля Готье, созданный для Мадонны в 1990 году.

По словам Сизерона, именно он предложил идею вдохновиться этим образом: "Мы не хотели буквально повторять силуэт, а лишь передать дух оригинала. Окончательное решение принимала Лоранс, мы выбрали оттенок шампанского, чтобы он выглядел сдержаннее", – рассказал фигурист.

Фурнье-Бодри призналась, что костюм стал самым откровенным в ее карьере: "Обычно я предпочитаю юбки подлиннее, но мне нравится, когда в костюме видны ноги. Самое главное – мне нравится быть разной. Получить образ Мадонны – это просто мечта", – сказала фигуристка.

Пошив оказался непростым: костюм создавали во французском ателье по эскизам Сизерона, без примерок. В итоге корсет пришлось дорабатывать уже в Канаде. Как отметила Лоранс, к следующему этапу в Финляндии наряд будет окончательно готов.

Лоранс Фурнье-Бодри родилась 18 июля 1992 года в Монреале. Она начинала карьеру в Канаде, но некоторое время представляла Данию в дуэте с Николаем Сёренсеном. После возвращения под канадский флаг пара добилась значительных успехов: становилась чемпионом Канады (2023), двукратным серебряным призёром чемпионата четырёх континентов (2023, 2024), а также побеждала на этапах NHK Trophy и Finlandia Trophy в 2022 году.

Гийом Сизерон – французский фигурист, один из самых титулованных в истории танцев на льду. В дуэте с Габриэллой Пападакис он выиграл Олимпийские игры, трижды становился чемпионом мира и четырежды — чемпионом Европы. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане пара завоевала "серебро", а впоследствии — олимпийское "золото" в Пекине.

