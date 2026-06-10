ФИФА представила официальный гимн чемпионата мира по футболу-2026. Видео

ФИФА представила официальный музыкальный трек чемпионата мира по футболу 2026 года. Композиция получила название DNA и была опубликована на платформах FIFA World Cup накануне старта турнира.

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Официальным гимном мирового первенства стала песня, записанная при участии знаменитого итальянского тенора Андреа Бочелли. Над созданием композиции также работали французский диджей и продюсер Дэвид Гетта, американская рэп-исполнительница Megan Thee Stallion и артист EJAE.

DNA сочетает классический вокал Бочелли с современной электронной музыкой. За продакшн отвечал Гетта, рэп-куплеты исполнила Megan Thee Stallion, а EJAE принял участие в записи бэк-вокала.

Премьера песни состоялась в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Бочелли также станет одним из главных участников FIFA Countdown Concert, который объединит сразу три города-хозяина турнира: Мехико, Торонто и Лос-Анджелес.

Трансляцию шоу организуют на официальном аккаунте ФИФА в TikTok. Кроме того, итальянский тенор выступит на церемонии открытия чемпионата мира.

Напомним, что соревнование запланировано с 11 июня по 19 июля 2026 года. Уже известно, где покажут мундиаль в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 мая свою песню песни чемпионата мира по футболу 2026 года представила Шакира.

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