Шакира представила официальную песню ЧМ-2026 по футболу. Видео

Шакира представила фрагмент официальной песни чемпионата мира по футболу 2026 года. Полная версия трека выйдет 14 мая, а видео к композиции сняли на легендарном стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

49-летняя колумбийская певица записала песню "Dai Dai" вместе с нигерийским исполнителем Burna Boy. Тизер композиции появился 7 мая в соцсетях артистки. В ролике Шакира появляется в желтой футболке и синих шортах на фоне футбольных мячей и танцовщиц.

Название песни с итальянского переводится как "Давай-давай" или "Вперед". Авторы описывают трек как энергичную композицию в стиле глобального фьюжна.

Для Шакиры это уже третья работа для чемпионатов мира. Ранее она исполнила песни Waka Waka для турнира 2010 года в ЮАР и La La La для ЧМ-2014 в Бразилии. Обе композиции стали одними из самых популярных футбольных гимнов.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые состоится сразу в трех странах.

