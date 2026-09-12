ФИФА пожизненно дисквалифицировала футбольных чиновников. Все подробности скандала

ФИФА вынесла жесткие санкции в отношении руководителей футбольных федераций Мальдив и Монтсеррата из-за нарушений, связанных с использованием средств, выделенных в период пандемии коронавируса. Двое бывших руководителей получили пожизненные запреты на любую деятельность, связанную с футболом, а общая сумма назначенных штрафов составила 2,25 млн швейцарских франков ($2.27 млн), пишет Goal.

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Бывший президент Футбольной ассоциации Мальдив Басам Адель Джалиль пожизненно отстранен от футбольной деятельности и оштрафован на 1 млн швейцарских франков ($1.23 млн). Расследование ФИФА установило, что он использовал средства программы помощи федерациям во время пандемии в личных целях.

По данным расследования, Джалиль перевел деньги ФИФА на свой личный счет, после чего приобрел на них роскошные апартаменты. Ранее он также находился под временным отстранением на период расследования по делам о коррупции, присвоении средств и отмывании денег.

Местные СМИ сообщали, что Джалиль отбывает 32-летний срок заключения по обвинениям в финансовой коррупции. В прошлом месяце его перевели под домашний арест по медицинским показаниям.

Еще одним фигурантом дела стал бывший директор Мальдивской футбольной ассоциации по финансовым и административным вопросам Мохамед Акил. ФИФА отстранила его на 10 лет и оштрафовала на 100 тыс. швейцарских франков ($123 тыс).

Акилу вменили содействие незаконному использованию средств ФИФА, сокрытие нарушений, использование поддельных документов и отказ сотрудничать с независимым комитетом по этике организации.

Отдельные санкции ФИФА вынесла в отношении бывших руководителей футбольной ассоциации Монтсеррата. Ее экс-президент Винсент Касселл получил пожизненную дисквалификацию и штраф в размере 1 млн швейцарских франков.

Касселла признали виновным в злоупотреблении полномочиями, систематическом конфликте интересов и незаконном использовании средств ФИФА и национальной федерации. Кроме того, расследование установило нарушения, связанные с физическим и психологическим благополучием сотрудников организации.

Бывший генеральный секретарь футбольной ассоциации Монтсеррата Тандика Хьюз дисквалифицирован на 15 лет и оштрафован на 150 тыс. швейцарских франков ($184 тыс). Его признали причастной к незаконным операциям со средствами ФИФА и получению личной выгоды.

В ФИФА заявили, что принятые решения демонстрируют приверженность организации защите финансов футбола и контролю за использованием средств, предназначенных для федераций, особенно в рамках программ помощи во время гуманитарных кризисов.

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