ФИФА назвала самый красивый гол года. Видео

Аргентинский футболист "Индепендьенте" Сантьяго Монтиэль получил премию ФИФА имени Ференца Пушкаша за лучший гол 2025 года. 25-летний вингер был отмечен за впечатляющий удар через себя из-за пределов штрафной в матче чемпионата Аргентины против "Индепендьенте Ривадавии" (1:0).

Монтиэль обошёл в голосовании даже Ламина Ямаля из "Барселоны", став вторым подряд аргентинцем, завоевавшим награду после Алехандро Гарначо в 2024 году.

Гол был признан лучшим по сумме голосов жюри из "легенд ФИФА" и болельщиков, а вручение премии прошло с видеообращением Арсена Венгера: "Поздравляем Сантьяго с невероятным голом!"

Сам футболист прокомментировал победу: "Я очень рад, что меня отметили этой наградой, всем большой привет". Гол был забит 11 мая 2025 года, а сам момент стал настоящей магией на поле, когда Монтиэль поразил ворота из-за пределов штрафной.

Премия имени легендарного венгерского форварда Ференца Пушкаша отмечает самые эффектные и индивидуальные голы сезона, а победитель определяется путем голосования болельщиков и жюри из футболистов-легенд, где каждый голос учитывается одинаково.

