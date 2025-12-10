Фетисов назвал 'цинизмом и издевательством' то, что сделала FIS с Россией

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов резко отреагировал на допуск лишь двух российских лыжников к этапам Кубка мира. 10 декабря Савелий Коростелев и Дарья Непряева от Международной федерации лыжного спорта (FIS) получили нейтральный статус и смогут выступить на этапе Кубка мира в Давосе.

"Это цинизм и издевательство. Конечно, это важно для тех спортсменов, которые будут участвовать в отборе к Олимпийским играм. А что делать тем, кого не допустили к участию в квалификации, они в чем виноваты? Это не спортивная ситуация и настолько иезуитская. Мне кажется, что они все это просчитали, чтобы такими подачками раскалывать и общество, и нашу команду. И нам в циничном формате указали наше место", – заявил Фетисов в интервью "Матч ТВ".

В соцсетях реакция на слова Фетисова оказалась весьма ироничной. Болельщики быстро вспомнили о его собственной карьере и скептически отнеслись к попытке "учить патриотизму":

"Когда юный Славик (ну пусть не очень юный) выскакивал из штанов, чтобы соскочить в НХЛ, думал ли он тогда о коллегах по ЦСКА, которые оставались на территории Империи Зла?" – пишет один пользователь. И добавил "Юный Славик оказался умнее пионера Могильного, который просто сбежал, а Славик вернулся и теперь нас патриотизму учит".

Некоторые пользователи советовали Фетисову искать решения на уровне международных организаций: "Обратись в ОНН там объяснять", другие отмечали, что реакция выглядит как популизм: "Не разобрался в вопросе, но отреагировать на повестку дня в стиле оголтелого популизма, подкрепленной теорией заговора, конечно нужно".

Также юзеры припомнили слова президента Федерации лыжных гонок РФ Елены Вяльбе, который обещала успешное возвращение россиян в международный спорт.

