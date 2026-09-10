Федерация фигурного катания России сделала заявление после отстранения "новой любовницы Путина" от всех турниров

Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отказе Камиле Валиевой в нейтральном статусе. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что продолжают оказывать спортсменке поддержку и используют доступные возможности для урегулирования ситуации.

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ФФККР выступила с официальным комментарием после решения ISU по Валиевой, а также Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину, которым ранее отказали в удовлетворении апелляций на получение нейтрального статуса.

В федерации сообщили, что осведомлены о ситуации и продолжают работу по защите интересов спортсменов.

"Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации и благодарим все организации, выразившие готовность оказать содействие нашим спортсменам. Вместе с тем ФФККР считает невозможным в дальнейшем комментировать данную ситуацию без согласия спортсменов и их адвокатов, чтобы не нанести ущерб стратегии защиты", - говорится в заявлении.

Российские болельщики высмеяли такую позицию Федерации, усомнившись в готовности организации добиваться пересмотра решения по Валиевой.

"Федерация ответила максимально невнятно. Что-то мне подсказывает, что никто ни за что бороться не будет", "Бла бла бла ни о чем. Зачем публиковать это?", "Всеми доступными способами - это сидим ровно на одном месте и дальше", "Все доступные возможности - смотрят в экраны своих смартфонов? На большее они не способны", - написали пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой в декабре 2021 года. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус.

5 сентября Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус Валиевой.

В феврале 2024-го Камила появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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