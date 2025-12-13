Федерация биатлона Украины опубликовала карту Украины без Крыма и объяснилась. Фотофакт

УкраїнськаУКР
Федерация биатлона Украины попала в скандал после публикации результатов мужского спринта 2-го этапа Кубка мира в Хохфильцене с некорректным изображением карты страны. На иллюстрации, размещенной в официальных соцсетях ФБУ, Украина была показана без территории Крыма.

Как сообщало издание "Чемпион", страницы ФБУ в соцсетях ведет пресс-атташе Анастасия Гусарева, которая до 2022 года работала на пророссийских телеканалах NewsOne и "НАШ".

После появления критики издание связалось с президентом Федерации биатлона Украины Иваном Крулько, который назвал произошедшее технической ошибкой, связанной с использованием графического редактора и ограниченными ресурсами пресс-службы.

После общественного резонанса Федерация биатлона Украины опубликовала официальное заявление в своих соцсетях, признав ошибку и принеся извинения.

В нём объясняется, что при подготовке графики с результатами мужского спринта 12 декабря 2025 года использовался редактор Canva с готовыми элементами, включая карты стран. При создании графики была выбрана локация "Австрия", но сотрудники не заметили, что на карте Украины отсутствует территория Крыма.

"Графику мы удаляем и приносим свои извинения всем за эту позорную недоработку. Крым — это Украина", — говорится в заявлении Федерации биатлона Украины.

Также в ФБУ сообщили, что обратились в службу поддержки Canva с официальным запросом, чтобы подобная ошибка в стандартных графических элементах сервиса была исправлена.

Напомним, лучшим среди украинцев в мужском спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене стал Виталий Мандзын, который с двумя промахами занял 30-е место.

