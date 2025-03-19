'Этого быть не может'. Экс-чемпион мира встретил Ломаченко и был поражен увиденным

Бывший чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-3, 10 КО), комментируя свою подготовку к поединку с австралийцем Джейком Вилли (16-1, 15 КО), который запланирован на 22 марта, упомянул о своем бое с Василием Ломаченко (18-3, 12 КО). Уроженец Белогород-Днестровского в 11-м раунде нокаутировал австралийца и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF).

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Этот бой состоялся в мае 2024 года, и подготовка к нему длилась пять месяцев. Камбосос признался, что это был долгий и изнурительный тренировочный лагерь, особенно из-за необходимости уложиться в лимит 61,2 кг. Австралийский боксер вспомнил, как его поразил украинский боец на взвешивании.

"Больше всего меня волновало, не стану ли я медленнее. Но я по-прежнему очень подвижен, взрывной, у меня появилось больше энергии и мощности. Этот переход пошел мне на пользу. Когда я взвешивался перед боем с Ломаченко, он выглядел крупнее меня, и я подумал: „Этого быть не может". Теперь я стал массивнее, сильнее, 63,5 кг – мой вес. Чувствую себя отлично, у меня много энергии. Мы настроены громко заявить о себе", – цитирует 31-летнего уроженца Сиднея boxingscene.com.

Напомним, что после той победы Василий не стал упоминать Украину. Во время флеш-интервью в ринге 36-летний Василий поблагодарил Бога, своего соперника и "всех людей".

Как сообщал OBOZ.UA, 16 марта Ломаченко приехал в Одессу посмотреть поединки чемпионата Украины по боксу. Снимки с 37-летним уроженцем Белгород-Днестровского начали массово постить зрители и участники.

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