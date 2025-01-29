'Это ваша территория, но простите'. Харлан призналась, что случится после ее свадьбы с итальянским женихом

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан призналась, что пока не собирается отказываться от украинских традиций несмотря на то, что ее жених итальянец. В тоже время, 34-летняя фехтовальщица отметила, что ее свадьба будет более современной.

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Харлан уточнила, что все обычаи ее родины обязательно будут сохранены, даже с учетом того, что у Джиджи большая семья (15 двоюродных братьев и сестер). Они вместе уже много лет, и только четыре года спустя она смогла запомнить все их имена, хотя жених неоднократно их называл.

В его семье есть интересная традиция: на Рождество все обязательно собираются, независимо от того, где находятся, и читают стихи или что-то вроде колядок.

"Я тоже участвовала и рассказывала на украинском языке. Первые три года все радовались: "Класс, класс, класс". А потом: "Может, уже хватит?" (смеется). Когда мы поженимся, украинские традиции обязательно будут. Я считаю, что это их территория, но извините, украинские традиции должны быть", – добавила Ольга в эфире Youtube-канала LIGA Life.

Харлан также рассказала, с чем ее жених категорически отказался мириться.

"У нас есть традиция, что невеста должна мыть ноги свекрови. Я рассказала об этом Джиджи, он ответил: "Это очень интересно, но нет" (смеется). Мы очень смеялись над этим. Посмотрим, я подумаю", – добавила спортсменка.

Ольга с улыбкой вспоминает, как пыталась удивить своего любимого украинской едой.

"Удивить итальянцев своей кухней и традициями очень тяжело. Но я готовила для них голубцы – им очень понравилось. Борщ я не делала, потому что они не очень едят супы. Мне кажется, Джиджи тоже не очень любит борщ. Но когда он был в Николаеве, мама приготовила трехлитровую кастрюлю борща. Я ему сказала: "Пожалуйста, съешь, это очень важно". Он ответил: "Конечно". И ему понравилось", – подытожила Харлан.

Напомним, что избранником фехтовальщицы из Николаева является итальянец Луиджи Самеле, который в сентябре прошлого года сделал нашей соотечественнице предложение, на которая та ответила согласием.

Самеле также занимается фехтованием на саблях, в секцию по которому он пришел ребенком. 37-летний уроженец Фоджи является мультимедалистом Олимпийских игр. В его активе две "бронзы" и два "серебра" Лондона-2012, Токио-2020 и Парижа-2024.

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