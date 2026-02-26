"Это уже слишком": чемпионка ОИ из РФ обвинила украинцев в "дискриминации по национальному признаку"
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова потребовала дисквалифицировать украинских судей, которые отказались пожать руку российскому футзалисту на матче Лиги чемпионов. Депутатка Государственной думы также выразила нелепое мнение о том, что наши соотечественники проигнорировали спортсмена из РФ из-за страха.
Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина обратилась к Европейскому футбольному союзу (УЕФА) с призывом потребовать от украинцев следовать принципам честной игры и уважения.
"Это типичная дискриминация. И за эту дискриминацию по национальному признаку должны быть соответствующие санкции. Понятно, что украинские судьи испугались, как мы видели это много раз по украинским спортсменам, которые также боятся даже находиться рядом с россиянами. Но уж будучи судьей не соблюсти правила fair play и джентльменства – это уже слишком", – сказала Журова.
Напомним, что наши соотечественники не стали приветствовать игрока сборной России Ивана Чишкале, который выступает за португальский "Спортинг".
Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате Европы-2026 по футзалу российский игрок сборной Армении оскорблял украинцев и нашу страну. УЕФА отказался применять к нему санкции.
