'Это уже много': Харлан ответила на вопрос, завершает ли карьеру после Олимпиады-2024

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан пока не собирается завершать спортивную карьеру. 33-летняя фехтовальщица не исключила своего участия в Играх-2028, которые примет американский Лос-Анджелес и которые могут стать шестыми для саблистки из Николаева.

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Об этом Харлан заявила в комментарии "Суспильне Спорт". Спортсменка отметила, что сейчас хочет отдохнуть после выступления на Олимпиаде в Париже, а затем уже строить дальнейшие планы. Выступление в США через четыре года, подчеркнула Ольга, будет зависит от ее физического состояния.

"Конечно, все хотят, чтобы я фехтовала еще до Лос-Анджелеса. И мне было бы интересно. Однако все зависит от того, как мое тело позволит, каким будет моральное состояние. То есть я могу фехтовать, как я хочу – и в 40 лет, и в 42. В Лос-Анджелесе мне будет почти 38. Но все же эта циферка – пять Олимпиад – это уже много. А потом думаю: но я рано начала, мне было почти 18. Я не знаю, я пока не могу ответить на этот вопрос. Мы сейчас отдыхаем", – сказала Харлан.

На Играх в Париже Харлан стала самой титулованной украинской спортсменкой на Олимпийских играх, побив рекорд Яны Клочковой.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан рассказала о спланированной Россией провокации на чемпионате мира 2023 года в Милане.

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