Сборная России по футболу устроила 'очередную клоунаду' и стала посмешищем в сети

Сборная России объявила о том, что в ближайшем товарищеском матче сыграет с Гренадой, которая занимает 174-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Спарринг с одной из слабейших национальных команд планеты вызвал настоящие насмешки со стороны болельщиков.

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Поединок состоится 19 марта и пройдет на стадионе московского "Динамо". По данным пропагандистских СМИ, результат встречи будет учитываться в показателях россиян в рейтинге ФИФА. Также 25 марта представители страны-агрессорки сыграют товарищеский матч с замбийцами.

Читатели портала Sports.ru едко отреагировали на это решение руководителей российского футбола. Фанаты назвали предстоящие спарринги настоящим "прорывом".

"Отлично! И рейтинг повысим и папуасам бутсы подарим", "Непростая задача для наших СМИ все это возвеличить. И ведь смогут!", "Очередная клоунада", "Это же просто сюр. Интересно, а за победу заплатят?", "Яндекс на запрос "Гренада" показывает пансионат в Сочи. Не перепутали бы!", "Это уже прорыв, или еще рано?", "Очередной матч с какими-то папуасами. Гойда за гойдой!" – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу пять сборных отказались встречаться с командой России в октябре прошлого года, что вызвало невероятные эмоции у болельщиков.

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