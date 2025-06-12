'Это провал. Нет футболистов': легенда 'Динамо' Сабо поставил крест на сборной Украины в отборе ЧМ-2026

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо признался, что не ждет ничего хорошо от выступления сборной Украины в отборе к чемпионату мира-2026. По мнению бывшего наставника "сине-желтых", на сегодняшний день в составе "сине-желтых" практически нет действительно высококлассных игроков, которым под силам решать серьезные задачи.

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Об этом Сабо заявил в интервью порталу sport-express.ua, комментируя итоги выступления украинской сборной на турнире Canadian Shield в Канаде. При этом динамовец отметил, что он не стал бы винить в негативных результатах тренера команды Сергея Реброва.

"Ничего хорошего от квалификации ЧМ не жду. Правильно сказал наш выдающийся тренер Маркевич, что с такой сборной ехать на отбор чемпионата мира – это провал. Возможно, он и прав. Я ни одной игры не увидел, чтобы наша сборная сыграла на хорошем уровне. У сборной сегодня нет лидера! Что делать Реброву, если у него нет футболистов высокого уровня, кроме Забарного? Все футболисты одинаковые. Мое мнение – пусть Ребров остается. Если часто менять тренеров, то ничего хорошего не будет. Критиковать проще всего", – сказал Сабо.

Отметим, что на Canadian Shield украинцы финишировали на втором месте. Сначала они ушли от разгрома в игре с Канадой, забив при счете 0:4 два гола, а затем обыграли Новую Зеландию (2:1).

В отборочном турнире к мундиалю будущего года украинская команда сыграет с французами, азербайджанцами и исландцами.

Как сообщил OBOZ.UA, искусственный интеллект спрогнозировал, что сборная Украины не сможет пробиться на чемпионат мира 2026 года напрямую, выиграв отборочную группу.

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