"Это проблема": итальянский тренер впервые высказался о футболисте сборной Украины, которого решил выгнать из команды
Главный тренер итальянской "Ромы" Джанпьеро Гасперини выразил недовольство действиями футболиста сборной Украины Артем Довбика во время контрольных матчей. Итальянский специалист отметил, что наш соотечественник допускает те же ошибки, что и в минувшем сезоне, имея проблемы с ритмом игры.
Об этом Гасперини заявили во время общения с журналистами перед завершением тренировочных сборов в Англии, пишет портал calciostyle.it. Наставник "волков" напомнил, что "Рома" заплатила за лучшего бомбардира чемпионата Испании 2023/2024 солидные деньги (35 миллионов евро с бонусами – ред.).
"За него заплатили хорошие деньги. Он доказал свою ценность как центральный нападающий, он забивает голы. Но мы работаем над улучшением некоторых его слабых сторон. Знаете каких? Например, над его умениями включаться в игру. Он не должен это делать слишком рано или слишком поздно. Это как в музыке – если ты не попадаешь в такт, то это проблема", – сказал Гасперини.
Отметим, что по данным СМИ, тренер римского клуба уже принял решение избавиться от нашего соотечественника, а "Рома" готова отпустить Довбика минимум за 32 млн евро.
Интересно, что накануне нового сезона Артем получил девятый номер, который ассоциируется с ключевым футболистом атаки в концепции Гасперини.
Как сообщал OBOZ.UA, интерес к украинскому форварду Артему Довбику проявляет новичок английской Премьер-лиги "Лидс", который готов выложить за игрока почти 40 миллионов евро.
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