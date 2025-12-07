'Это предательство Украины'. Поступок украинской чемпионки Европы вызвал 'отвращение и презрение'

Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов резко прокомментировал решение чемпионки Европы по прыжкам в воду Софии Лыскун сменить украинское гражданство на российское. 23-летняя уроженка Луганска отказалась от украинского паспорта и зачитала присягу новой стране на камеру.

Видео дня

По словам Жданова, он всегда негативно относился к спортсменам, которые оставляли национальную сборную ради выступлений за другие страны.

"Моральная оценка действий Софии Лискун для меня очевидна — это предательство Украины в самый тяжёлый период нашей истории. Ничто, кроме отвращения и презрения, её поступок у меня не вызывает", — написал 57-летний экс-чиновник у себя в Facebook.

Жданов подчеркнул, что во время своей работы на посту министра активно сотрудничал с Национальным олимпийским комитетом и федерациями, создавая условия для подготовки ведущих украинских спортсменов именно в Украине.

Он отметил вклад президента федерации прыжков в воду Игоря Лисова, который строил новые бассейны, поддерживал национальную сборную и лично опекал спортсменов. Подготовка атлетов такого уровня, по словам Жданова, обходилась государству примерно в пять миллионов долларов.

В связи с поступком Лыскун, Жданов предложил ряд мер: обратиться в мировую федерацию водных видов спорта с просьбой запретить ей участие в международных соревнованиях, подать иск о возврате государственных средств, потраченных на подготовку спортсменки, а также лишить Лискун всех украинских спортивных званий и наград.

Напомним, что Лыскун стала одной из самых успешных украинских прыгунов в воду своего поколения. Она выиграла множество юниорских турниров, включая чемпионаты Европы. В 2017 году после "бронзы" на домашнем чемпионате Европы в Киеве получила президентскую стипендию.

В 2018 году стала чемпионкой Европы в командных соревнованиях, а также взяла "золото" вместе с Олегом Колодием в смешанных прыжках. В 2019 победила в индивидуальных прыжках с вышки в Киеве, а в 2024 вновь стала чемпионкой Европы в синхроне вместе с Ксенией Байло.

Позже Лыскун заявила о намерении выступать за сборную России по плаванию, открыто подтвердив, что видит своё будущее в российской команде. Она сделала признание, почему решилась на этот шаг.

В сборной Украины по прыжкам в воду были шокированы таким поступком спортсменки.

4 декабря стало известно, что украинская Федерация прыжков в воду исключила из национальной сборной Украины Софию и лишила ее всех званий, полученных под эгидой федерации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!